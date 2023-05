Capelli | così la storia ha influenzato l’hair styling e viceversa

Leggi su panorama

(Di domenica 21 maggio 2023) Dalle parrucche del Re Sole ai «tagli» opere d’arte dei giorni nostri. A Parigi va in mostra l’epopea della pettinatura. Un’occasione per riflettere sul potere comunicativo delle acconciature che, come abiti, gioielli e accessori, hanno un ruolo importante nella costruzione dell’apparenza. Nella messa in scena di noi stessi. In principio era la parrucca argentea di Andy Warhol, poi venduta all’asta e passata allacome un reperto della Pop Art. Oggi il nuovo trend è l’imprevedibile carosello di colori deidi Theo Hernandez, il difensore del Milan, che nel giro di poche partite è passato dal biondo platino al fucsia, all’indaco. Cambiamenti prontamente registrati dai social, impazziti anche per il nuovo taglio di Annalisa, la cantante di Bellissima e Mon amour, che dopo aver spopolato con la sua chioma fluente rosso fuoco ha cambiato ...