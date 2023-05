(Di domenica 21 maggio 2023) Per ora gli exit poll parlano chiaro: il partito conservatore greco del premier uscente Kyriakos Mitsotakis e' in testa nelle elezioni, secondo i primi dati. Ma come previsto da tutti gli analisti, ...

In base ai primipubblicati appena dopo la chiusura dei seggi, Nuova Democrazia, al potere da quattro anni, otterrebbe tra il 36% e il 40% dei voti, davanti al partito di sinistra Syriza , ...... che si potrebbe tenere già nel mese di luglio qualora idel voto odierno non dovessero ... in quanto dall'altra parte "regna ilassoluto". Stando ai sondaggi, tra le restanti formazioni ...... 'abbiamo ottenutoimportanti'. Il tema su cui il presidente del Consiglio ha insistito ... 'se ci fossimo girati dall'altra parte ci sarebbe stato il. Occorre continuare nel sostegno a ...

Caos risultati in Grecia: avanti i conservatori ma niente governo TGLA7

In base ai primi risultati pubblicati appena dopo la chiusura dei seggi, Nuova Democrazia, al potere da quattro anni, otterrebbe tra il 36% e il 40% dei voti, davanti al partito di sinistra Syriza, ...Il quarto posto, fino ad ora, sembra essere un miraggio. Nel frattempo arrivano altre brutte notizie, questa volta per il calciatore: lo stesso che è destinato a lasciare il club di via Aldo Rossi.