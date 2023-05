Cannes | Sean Penn sfila sul red carpet di “Black Flies”

(Di domenica 21 maggio 2023)sul reddiper il film in concorso "" diretto da Jean-Stéphane Sauvaire, con Tye Sheridan e Mike Tyson. L'attore, insieme a Sheridan interpreta una coppia di operatori a bordo di un'ambulanza nelle strade di una New York violenta.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/05/-sul-red--di-20230519 video 10502886.mp4"/video

...con Rutkovsky (Penn), in Black Flies . Di fronte a una violenza estrema, scopre i rischi di un lavoro che ogni giorno scuote le sue convinzioni sulla vita e sulla morte. leggi anche2023, ...Dove e quando ha conosciuto Paolo Sorrentino "A, qualche anno fa, io ero in giuria. Una sera chiacchieravo conPenn , che è un mio amico, e accanto a lui c'era questo altro tizio....Siamo sulla stessa lunghezza d'onda di Rex, per l'appunto intervistato a2023 dove ha accompagnato la première alla Quinzane di The Sweet East , diretto da un esordiente,Patrick Willams, ...

Sean Penn, a Cannes le vite al limite dei paramedici: "Aiutano gli altri ma finiscono in trappola" la Repubblica

il nuovo sogno di Sean Baker nasce dal Porno Se vi è piaciuto The Sweet East guardate anche: The Beach Bum, come detto sopra, ma anche tanto cinema underground degli anni Settanta, quando si faceva ...Tra film in concorso e proiezioni speciali, domenica 21 maggio è il giorno di Jude Law e Alicia Vikander e dell’omaggio a Luc Godard Prosegue la 76esima edizione del Festival di Cannes, tra omaggi, ...