Cannes 2023 | Martin Scorsese | Sono molto nervoso per la situazione tra Ucraina e Russia

(Di domenica 21 maggio 2023)ha confessato di essere 'a causa dellatra', durante la conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina a. Durante la conferenza stampa del suo ultimo film, Killers of the Flower Moon, che è stato appena presentato al Festival di, il rinomato registaè stato invitato a condividere le sue opinioni sullatra. Paragonando il conflitto alle tematiche esplorate nel suo film, il cineasta ha espresso preoccupazione per l'aggressività mostrata dalla...

Dopo l'accoglienza estremamente positiva riservata a Killers of the Flower Moon diretto da Martin Scorsese,propone una domenica all'insegna di thiller apocalittici e del film in costume Firebrand , progetto britannico dal cast guidato da Alicia Vikander. Il programma è particolarmente ricco di ...Inoltre, in queste poche ore, è protagonista a, attraverso il film The Zone of Interest , del regista britannico Jonathan Glazer, un adattamento del suo omonimo romanzo del 2019.... Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 21 maggioOspiti di stasera di Che Tempo che Fa ... Marco Bellocchio , che il 23 maggio presenterà in concorso al Festival diil suo film Rapito e ...

Cannes 2023, «Killers of the Flower Moon»: Martin Scorsese e le accuse all’America bianca Corriere della Sera

A Cannes 76 è arrivato l’uragano Martin Scorsese: il suo nuovo film Killers of the Flower Moon, realizzato per Apple TV+ e che approderà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution dopo il ...Sul red carpet di Cannes, tra vip del calibro di Naomi Campbell e Adriana Lima, c'è un volto meno noto ma altrettanto difficile da far passare inosservato. Quello della modella Sophia Hadjipanteli: ...