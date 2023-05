Cannes 2023 | la conferenza di Killers of the Flower Moon con Scorsese | DiCaprio e De Niro

Avvertenza: Killers of the Flower Moon , il nuovo film di Martin Scorsese presentato in anteprima mondiale al 76 Festival di, dura quattro ore . Ma di Scorsese, della sua regia maestosa e delle storie che mette in scena non se ne ha mai abbastanza, alla fine si vorrebbe addirittura continuare a seguire la storia . ...La programmazione deldi I Wonder Classics proseguirà con il seguente titolo: dal 12 giugno '...successo di critica e pubblico in tutta Europa e vincitore della Caméra d'Or al Festival di...L' anteprima dell'edizioneè stata presentata all' Italian Pavilion di, confermando Ciné un evento che mantiene la sua vocazione aziendale con le convention delle società di ...

Festival di Cannes 2023, i voti ai look: DiCaprio eterno (8), Salma Hayek esagerata (6), Lima lingotto (5) Corriere della Sera

Stridente in un film che offrirebbe spunti molto più istintivi. In concorso a Cannes 2023. RECENSIONE di DAMIANO PANATTONI — 21/05/2023 Soffia il vento sulla sabbia arida, sulle foglie gialle. Soffia ...La vita quotidiana di Rudolf Höss mentre dirigeva Auschwitz-Birkenau al centro del nuovo film di Jonathan Glazer, tratto da un romanzo dello scrittore appena scomparso.