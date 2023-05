Calendario Liga spagnola 2023 oggi | orari 21 maggio | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) Laè pronta a ripartire con il 35esimo turno stagionale. Anchedomenica 21si assisterà a interessanti partite che arricchiranno ilcalcistico di giornata. Si inizierà molto presto: alle ore 14 per la precisione. A scendere in campo e aprire le danze in data odierna ci penseranno il Rayo Vallecano e l’Espanyol. Sarà una gara importantissima per entrambe le compagini. I padroni di casa avranno bisogno di punti per rimanere aggrappati alla zona Europa mentre gli ospiti, 19 esimi e penultimi in classifica, tenteranno di mantenere viva ancora la speranza salvezza. Occhio poi all’incontro delle 16.15. L’Atletico Madrid se la vedrà con l’Osasuna. I Colchoneros, terza forza di questo torneo, vorranno punti per superare in una lotta serrata i rivali del Real Madrid. Gli ...