Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 21 maggio | chi gioca | programma | tv | streaming

(Di domenica 21 maggio 2023) Ultime battute per la. Questo 21può voler dire tantissimo per il destino del campionato tedesco, poiché quest’si potrebbe decidere un pezzo enorme di Meisterschale. La partita di cartello di questa domenica è difatti Augsburg-Borussia Dortmund; la squadra di Edin Terzic potrebbe firmare il sorpasso sul Bayern Monaco, ko ieri contro il Lipsia, e portarsi al primo posto in campionato con 90 minuti dare avendo il destino dellanelle proprie mani. In caso di pari punti, la prima condizione da verificare sarebbe la differenza reti, che premierebbe i bavaresi. Domenica di calcio tedesco che si aprirà con il match tra il Mainz e lo Stoccarda, con gli ospiti condannati a vincere per potersi scardinare dal penultimo posto in classifica e inseguire la salvezza. In serata ...