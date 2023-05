Calciomercato PSG | Verratti sempre più lontano da Parigi! La notizia

Leggi su rompipallone

(Di domenica 21 maggio 2023) Questa lunga stagione calcistica sta ormai giungendo all’epilogo finale. Man mano stanno arrivando i verdetti dai vari campionati e dalle competizioni europee. Una delle più squadre che maggiormente deluso nell’arco della stagione è sicuramente il Paris Saint Germain che ancora una volta, nonostante i tanti milioni spesi sul mercato, non è riuscito a vincere la Champions League. Per i parigini ad inizio marzo è arrivata l’ennesima eliminazione dalla Coppa dalle Grandi Orecchie che è ormai diventata una vera e propria ossessione. In estate vari giocatori potrebbero lasciare il PSG che non sembra più essere la destinazione preferita dei calciatori.potrebbe lasciare il PSG in estate Uno dei giocatori che ha sposato sin dall’inizio la causa PSG è Marco. Il centrocampista italiano, dopo aver conquistato la promozione in Serie A con il ...