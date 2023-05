Calciomercato Napoli | occhi puntati su Beto | presentata un’offerta per la punta dell’Udinese

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 21 maggio 2023) Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio del big match valevole per la 36ª giornata della Serie A, che vedrà affrontarsi le formazioni died Inter, sfida in programma in data 21 maggio, alle ore 18:00, nella splendida e suggestiva cornice del Diego Armando Maradona, che ancora una volta si preannuncia gremito in ogni ordine di posti, pronto ad accompagnare gli azzurri verso la vittoria dopo il brusco ed inatteso k.o. contro il Monza. Attualmente i neo campioni d’Italia, guidano la testa della classifica con all’attivo 83 punti maturati in seguito alle prime 35 giornate. Un bottino davvero ottimo per Khvicha Kvaratskhelia e compagni, frutto di 26 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, e con il miglior reparto offensivo dell’intera Serie A, contraddistinto da 70 gol realizzati e 25 subiti. Numeri che denotano sicuramente lo straordinario percorso compiuto dal ...