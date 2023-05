Calcio Napoli | contro l’Inter una valanga azzurra | al Maradona 3-1

- L'en plein è servito. Ilha sconfitto al Maradona anche l' Inter (3 - 1) e si è tolto così lo sfizio di abbellire il suo scudetto anche con un record, visto che i nerazzurri erano l'unica squadra ancora imbattuta ...Nella ripresa ilfa valere la superiorità numerica e chiude di fatto l'Inter nella propria metà campo. Al 48' Di Lorenzo impegna Onana e al 66' è Kvaratskhelia a chiamare alla grande parata il ...Proprio nel momento di massimo forcing, però, ilrischia di farsi sorprendere ancora da Lukaku per ben due volte ha l'occasione di battere Meret ma senza riuscirci. Forte della superiorità ...

Gagliardini lascia i nerazzurri in 10 al 41', gli azzurri aprono con Anguissa, vengono raggiunti da Lukaku e chiudono con Di Lorenzo e il primo gol del numero 70: che show al Maradona!L'Inter interrompe la serie delle otto vittorie e perde a Napoli 3-1 con i neocampioni d'Italia, giocando in dieci dal 41' pt per l'espulsione (doppio giallo) di Gagliardini. (ANSA) ...