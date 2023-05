Calciatore italiano cade in acqua in un canale ad Amsterdam e perde la vita | indagini in corso

(Di domenica 21 maggio 2023) Una serata con degli amici tra i canali disi è trasformata in tragedia per Gabriele Gallani, 24 anni, residente in provincia di Parma. Il giovane ha perso ladopo essere caduto in undella capitale olandese, mentre si trovava in Piazza Dam con degli amici. Nessuno dei suoi amici, circa una decina, si è accorto della scomparsa dell’amico, ma una volta perso di vista, hanno subito lanciato l’allarme: sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi e il 24enne è stato trasportato in ospedale, dove è morto la mattina di domenica 21 maggio all’alba. Il tutto si è verificato nella serata tra sabato e domenica. Gli inquirenti stanno indagando sulle possibili cause per cui il giovane sarebbe finito in. La polizia olandese ha diffuso un appello per cercare dei testimoni che possano aiutare a ...

Leggi Anche Brasile, il tuffo e poi il malore in mare:muore annegato I soccorsi e il decesso in ospedale Nessuno della sua comitiva, una decina ... studente di ingegneria e...Un dramma che ha ancora contorni poco chiari quello che ha avuto come protagonista un 24enne della provincia di Parma. Il giovane si trovava per turismo ad Amsterdam ed è annegato in un canale nella ......un. Dal passato il sospetto choc Ragazzo di 22 anni trovato morto in casa: l'allarme dato da un'amica. Era sparito da due giorni Gabriele morto ad Amsterdam Gallani era une ...

Amsterdam, calciatore italiano di 24 anni cade in un canale d'acqua ... ilGiornale.it

Il giovane, che giocava a calcio nel Team Traversetolo, è stato trasportato in ospedale, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto all’alba. “Un turista italiano, caduto in un canale ...Dopo aver recuperato dal problema muscolare che l'ha tenuto a lungo lontano dal campo, Luiz Felipe s'è messo a disposizione dell'allenatore e sarà disponibile per il match ...