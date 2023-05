7.00 Salvador,allo stadio, 9 morti Nove persone sono morte in Salvador in seguito alladi tifosi che stavano cercando di entrare all'stadio Cuscatlan, nella capitale San Salvador,assistere a un match di campionato. Lo ha annunciato la polizia su Twitter. Il movimento della ...Nove persone sono morte in Salvador in seguito alladi tifosi che stavano cercando di entrare all'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvator,assistere ad un match di campionato. Lo ha annunciato la polizia su Twitter. Il movimento della ...Nove salvadoregni sono rimasti uccisi in unadi tifosi allo stadio Cuscatlán di San Salvadorassistere a una partita del torneo di calcio locale tra l'Alianza e il FAS, lo annuncia la Polizia civile nazionale (PNC). "Il numero dei ...

Calca per entrare allo stadio, nove morti in Salvador - Ultima Ora Agenzia ANSA

Secondo le forze di sicurezza, "i rapporti iniziali indicano una calca di tifosi che hanno cercato di entrare nello stadio", ha detto la polizia. Il ministro degli Interni Juan Carlos Bidegain ha ...La tragedia per assistere al match tra Alianza e Fas. Ressa all’ingresso della struttura, altre due persone sono rimaste ferite e sono in gravi condizioni ...