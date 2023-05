Calca per entrare allo stadio | almeno 12 tifosi morti soffocati o calpestati

(Di domenica 21 maggio 2023) Tragedia a El Salvador, stato dell'America centrale. Sono 12, secondo un bilancio ancora provvisorio, le persone rimaste uccise in unadiche si è creata all'EMonumental di Cuscatlan - città a una quarantina di chilometri dalla capitale San Salvador -, per assistere a una...

Sono almeno 12 le persone che sono rimaste uccise allo stadio Cuscatlan di San Salvador per assistere alla gara tra l'Alianza e il Fas. A rendere il bilancio ancora più drammatico anche oltre un centinaio di feriti. La gara è stata interrotta ed i giocatori si sono uniti a soccorrere i feriti. La tragedia si è verificata nella calca di accedere allo stadio Cuscatlàn, dove era in programma il ritorno dei quarti di finale del torneo di Clausura salvadoregno tra Alianza e Fas.

