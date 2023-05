Calca di tifosi allo stadio Cuscatlan a El Salvador | 12 morti Le immagini dell’incidente

(Di domenica 21 maggio 2023) Sono almeno 12 le persone morte, a El, a seguito della tragedia avvenuta, nella capitale San: la cifra è stata confermata dall’ufficio stampa del governo. Gli incidenti si sono verificati quando ihanno cercato di entrare in uno dei settori popolari delloper assistere a una partita tra Alianza e Futbolistas Asociados Santanecos (FAS). Il presidenteegno, Nayib Bukele, ha assicurato sul suo account Twitter che “verrà condotta un’indagine approfondita”. Il portavoce dei soccorritori, Carlos Fuentes, ha detto ai giornalisti che circa 100 persone ferite sono state trasferite in diversi ospedali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calca allo stadio in San Salvador, 12 tifosi muoiono schiacciati AGI - Agenzia Italia

Gravissimo il bilancio di quanto accaduto a margine della partita fra Alianza e FAS: la Polizia Civile Nazionale indaga sulla dinamica.