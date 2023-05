Butteremo litri d' acqua” Fontana di Trevi | la rabbia di Gualtieri dopo il blitz degli attivisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) "Novehanno iniziato a versare una sostanza nera di carbone vegetale nelladi. Questo comporterà un intervento significativo, anche se fortunatamente la prima stima è che non dovrebbero esserci danni permanenti. Gli interventi di ripristino sono interventi molto costosi e anche con un impatto ambientale significativo. Quindi io ribadisco quello che dico è una cosa giusta battersi per il clima, ma questo non è il modo giusto. Adesso bisognerà svuotare lae si butteranno 300.000d'della capienza", le parole del sindaco Robertoalladiilambientalisti.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev