Butta le cartelle di Equitalia invece di consegnarle | il giudice lo assolve Ecco perché

(Di domenica 21 maggio 2023) Un quarantaduenne di Reggio Emilia, ex-messo notificatore per conto di, era finito a processo per aver gettato in un campo leesattorialidiai destinatari. Considerando però che nessuno ha sporto querela, la Cassazione lo ha assolto

Venne assolto per motivazioni tecniche dal gup di Reggio e continuò a fare lo stesso lavoro, ovvero a consegnare cartelle di Equitalia per conto di una società che aveva in appalto il servizio.

Un quarantaduenne di Reggio Emilia, ex-messo notificatore per conto di Equitalia, era finito a processo per aver gettato in un campo le cartelle esattoriali invece di consegnarle ai destinatari. Consi ...E’ la sintesi di una vicenda che vede un reggiano di 42 anni per due volte a processo per lo stesso motivo, non aver consegnato cartelle esattoriali, e uscito in entrambi i casi pulito. Mentre ...