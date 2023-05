Bundesliga 2022 23 | il Borussia Dortmund si prende la vetta Trema adesso il Bayern

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilsiladella, vittoria di misura sull’Augusta e sorpassoMonaco. Il sognosembra più vicino. La formazione giallonera approfitta della sconfitta subita ieri dalla capolista e si avvicina alla conquista del nono campionato della storia. Non bene nella prima frazione di gioco, nonostante la superiorità numerica. I padroni di casa infatti reggono bene, anche con l’espulsione di Uduokhai nella prima parte del match. Bisognerà attendere il 59? per vedere passare in vantaggio gli ospiti, è Haller ad arrivare davanti al portiere e non sbagliare con un rasoterra che si infrange, prima di insaccarsi in rete, sul palo sinistro. E’ ancora quest’ultimo a raddoppiare con una doppietta personale, questa volta grazie ad un ...

Le formazioni ufficiali di Augsburg - Borussia Dortmund, sfida valida per la trentatreesima giornata di/2023. In virtù della sconfitta del Bayern, i gialloneri sono artefici del proprio destino e, in caso di due vittorie nelle prossime gare, si laureeranno campioni di Germania. Decisiva ...Il Lipsia batte per 3 - 1 il Bayern Monaco alla penultima giornata di/23. Sono i padroni di casa ad aprire le marcature al 25 con Muller, pareggio poi messo a segno da Laimer al 65esimo. Sono poi i due penalty trasformati da Nkunku e Szoboszlai a ...I bavaresi restano in vetta ma danno al Borussia Dortmund la possibilità di sorpassarli, e di aggiudicarsi con due successi la vittoria della/23. Sono i padroni di casa ad aprire le ...

Le formazioni ufficiali di Augsburg-Borussia Dortmund, sfida valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga 2022/2023.BUNDESLIGA – I bavaresi si buttano via nella ripresa dell’Allianz Arena. Passati in vantaggio con Gnabry nel primo tempo, gli uomini di Tuchel subiscono la rimo ...