Bufera Inter | ora è scontro totale | panico per la finale

(Di domenica 21 maggio 2023) In casac’è grande attesa per il prossimo 10 Giugno. Il club nerazzurro affronterà ad Istanbul il Manchester City di Pep Guardiola. La stagione dell’è stata sicuramente un saliscendi di emozioni. I tifosi nerazzurri sono passati dalla rabbia e dalle difficoltà di inizio stagione ad un costante miglioramento e ora Inzaghi e calciatori vivono uno dei momenti migliori della stagione. Tutto a ridosso della fase principale della stagione. Il club milanese affronterà le ultime gare del campionato, e in questi giorni sarà impegnato nelladi Coppa Italia contro la Fiorentina e nelladi Champions contro il City. Unche potrebbe portare grosse delusioni o allo stesso tempo un esito storico con nessuno (anche tra i più ottimisti) dei tifosi nerazzurri che si aspettava di essere a ...

Tweet al veleno da parte di Fabrizio Biasin . Il giornalista del quotidiano Libero, tifoso dichiarato dell', torna sulle parole del presidente della Figc Gravina sul brand della Juve e scrive: Fioccano i commenti: 'Il Chievo non era un brand, infatti è fallito per cose tecniche di pochi euro durante ...... 'Legge uguale per tutti'Dopo aver concesso la 'grazia' lo scorso aprile a Romelu Lukaku cancellando la sua squalifica nel ritorno del derby d'Italia di Coppa trae Juventus, ecco una nuova ......cancella la delusione dell'eliminazione dalla semifinale della Champions League per mano dell'. Sui social, i tifosi dimostrano di non gradire e si scatena la. Milan, Pioli avvisa la Juve .

In casa Inter è scoppiata la bufera: è intervenuto l’ad Marotta a protestare ufficialmente. A rischio c’è la salute dei calciatori La Lega Calcio ha ufficializzato ieri sera gli orari… Leggi ...La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra entrata nuovamente in crisi Il ritrovato idillio sembra finito e c'entra una vecchia fiamma ...