Bruno firma l’impresa | il suo Notaresco si salva in D con una grande rimonta

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoimpresa del, allenato dal sannita Alessandro. Gli abruzzesi sono riusciti a ottenere la salvezza in serie D grazie a unaclamorosa nel play out giocato in trasferta, sul campo del Roma City. Dopo essere andati due volte in svantaggio, gli uomini disono riusciti prima a chiudere i tempi regolamentari sul 2-2 e poi a piazzare il colpo vincente nei tempi supplementari. Dopo aver chiuso la stagione regolare al sedicesimo posto, i rossoblu – nel cui organico è presente anche un altro ex giallorosso, il terzino Enrico Pezzi – erano stati prima costretti a vincere lo spareggio con il Montegiorgio per evitare la retrocessione diretta e qualificarsi dunque al play out. Nel testa a testa in trasferta in gara unica contro il Roma City (che ...