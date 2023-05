Brighton in Europa | De Zerbi | “Uno dei giorni più belli della mia carriera”

(Di domenica 21 maggio 2023) “È incredibile, uno deipiùmia”. Queste le parole di Roberto Deai microfoniBBC dopo il successo per 3-1 sul Southampton che ha regalato l’aritmetica qualificazione alle coppe europee al suo. “Penso che meritiamo di qualificarci in. Serve un punto in più per l’League e dobbiamo farlo. Sono davvero orgoglioso di essere l’allenatore di questi giocatori e di questo club, abbiamo vinto insieme” ha aggiunto l’allenatore italiano. “Non riesco a spiegare la mia emozione, i miei giocatori sono calciatori fantastici, ma anche persone fantastiche. Hanno creduto fin dal primo momento di meritare la qualificazione, abbiamo avuto un periodo difficile, perso molti giocatori ma ...

