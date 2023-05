Bradisismo | una bella scossa augura la buonanotte

... puntando asintesi tra la nautica e la ricezione turistica'. Un programma dell'... caratterizzato da peculiari aspetti naturalistici: a seguito dei fenomeni del, sui fondali è ......come ile le erosioni. Dell'antica ' Bauli ' si conservano oggi numerosi resti archeologici come le Cento Camerelle (sito archeologico momentaneamente chiuso), che costituivano...... dobbiamo partire dalla consapevolezza che viviamo inzona sismica, in cui, per vivere tranquilli, ognuno deve fare la sua parte. Nessuno può risolvere i problemi in tempi brevi, ilc'...

[COMUNICATO STAMPA] Bradisismo a Pozzuoli, il sindaco ... - Comune di Pozzuoli

Ancora una scossa di terremoto avvertita nei Campi Flegrei. Alle ore 22:35, i sensori dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato un evento sismico di magnitudo 1.8 della scala Ritcher, ...Bradisismo, a Pozzuoli incontro sull'andamento del fenomeno. Nelle sede della Protezione Civile comunale, si sono riuniti esperti ed amministratori locali per fare il punto della situazione ...