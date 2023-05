Borussia Dortmund | tris all’Augsburg e Bayern superato | titolo a un passo

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilne rifila tree supera ilMonaco in classifica: la vittoria delè ormai ad unDue gol di Haller e uno di Brandt e ilscavalca in classifica ilMonaco, battendo l’Augsburg e portandosi a 90 minuti dal. Ad una giornata dal termine è tutto nelle mani dei gialloneri, che alla prossima ospiteranno il Mainz, mentre la formazione dell’ex Tuchel sarà ospite del Colonia.

L'attaccante del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, è protagonista di una storia meravigliosa. Dopo essere stato lo scorso mese di novembre per rimuovere il tumore maligno ai testicoli che gli era stato diagnosticato, Voleva vincere a ogni costo la sua sfida più importante, in fondo era stato lui l'acquisto dell'estate del Borussia Dortmund, che per 31 milioni di euro lo aveva prelevato all'Ajax, e con i suoi gol...

A una giornata dal termine, il Borussia Dortmund ha superato in vetta alla Bundesliga il Bayern Monaco, grazie al successo sull’Augusta ...Il Borussia Dortmund espugna 3-0 il campo dell'Augsburg e scavalca il Bayern Monaco al primo posto della Bundesliga tedesca. I bavaresi avevano perso ieri, sabato 20 maggio, in rimonta all'Allianz Are ...