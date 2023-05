Blitz ambientalisti | liquido nero in fontana di Trevi

di Ultima Generazione nella Capitale. Circa una decina di attivisti hanno gettato un liquido ... anche considerato quello che sta accadendo "in Emilia Romagna", i giovani, per ...Gli attivisti chiedono di interrompere i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili Nuovodeglia Roma. Alle 11.30 quattro persone legate alla campagna Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana ...Nuova azione di protesta del gruppo ambientalista Ultima Generazione. Gli attivisti, questa mattina, hanno versato del liquido nero all'interno della Fontana di Trevi, nel centro di Roma. Ilè stato interrotto dagli agenti della polizia locale.

Blitz di Ultima Generazione nella Capitale. Circa una decina di attivisti hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nella Fontana di Trevi, al centro di Roma. (ANSA) ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...