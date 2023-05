Blitz ambientalisti a Roma | carbone vegetale nella Fontana di Trevi

(Di domenica 21 maggio 2023) (Adnkronos) – Nuovodegli. Alle 11.30 quattro persone legate alla campagna Non paghiamo il fossile, promossa da Ultima Generazione, hanno versatodiluito in acquadiper chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, “causa – viene sottolineato in una nota degli attivisti – della crisi climatica che in questi giorni ha investito l’Emiliagna e le Marche, devastandone il territorio, mietendo 14 vite, costringendo 10.000 persone ad abbandonare le proprie case e lasciando senza luce altre 28.000”. Immediato l’intervento delle Forze dell’ordine, che alle 11.45 hanno portato via gli attivisti. “Basta con queste assurde ...

