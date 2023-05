Lo riferisce la Casa Bianca, precisando cheha sottolineato la "disponibilità degli Stati ... compreso l'annuncio odierno di375 milioni di dollari in munizioni e attrezzature, nonché a ...ha spiegato che gli aiuti includeranno 'munizioni, artiglieria e veicoli corazzati'. Una nota ... e includeràmunizioni per obici da 155 millimetri e per i sistemi lanciarazzi multipli ...ha spiegato che gli aiuti includeranno 'munizioni, artiglieria e veicoli corazzati'. Una nota ... e includeràmunizioni per obici da 155 millimetri e per i sistemi lanciarazzi multipli ...

Biden: ulteriori armi e munizioni a Ucraina per 375 mln dollari Agenzia askanews

Dagli Stati Uniti arriverà un nuovo pacchetto di aiuti militari in Ucraina, per un valore di 375 milioni di dollari ...«In Giappone ho incontrato il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden. Un’enorme gratitudine da parte del ... «Abbiamo discusso di un’ulteriore cooperazione per rafforzare le capacità di difesa del ...