..."Noi chiediamo a tutte le parti di risolvere le questioni con mezzi pacifici", ha aggiuntoin conferenza stampa. "Ne' ci aspettiamo che Taiwan dichiari la sua indipendenza", ha aggiunto. Un ...Riguardo poi alle tensioni per Taiwan,ha spiegato che è chiaroi leader del G7 che se la Cina dovesse agire in modo unilaterale ci sarebbe una risposta. 'Noi non andremo a dire alla Cina ...

Biden, tra Usa e Cina 'atteso un disgelo molto a breve' Agenzia ANSA

Il presidente Usa Joe Biden ha detto di aspettarsi "un disgelo molto a breve con la Cina", nel corso della conferenza stampa alla fine del G7 di Hiroshima. (ANSA)