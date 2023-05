Biden | ' Inaccettabile proposta dai repubblicani sul debito Usa'

La proposta dei repubblicani per il via libera all'innalzamento del debito è "". Lo ha detto il presidente americano Joenella conferenza stampa tenuta dopo la fine del G7 di HIroshima, aggiungendo che i negoziati "vanno avanti" sulla base del presupposto che ...La proposta dei repubblicani per il via libera all'innalzamento del debito. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joenella conferenza stampa tenuta dopo la fine del G7 di HIroshima, aggiungendo che i negoziati vanno avanti sulla base del ......scritto il presidente degli Stati Uniti Joenel libro degli ospiti del Museo della pace di Hiroshima. Lo ha annunciato il governo giapponese . Leggi anche G7 Hiroshima, i leader: "...

Biden: 'Inaccettabile proposta dei repubblicani sul debito Usa' Agenzia ANSA

WASHINGTON / HIROSHIMA - La proposta dei repubblicani per il via libera all'innalzamento del debito è "inaccettabile". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nella conferenza stampa tenuta dopo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...