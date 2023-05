Giornata di grandi emozioni a Bergamo per l'arrivo del Giro d'Italia, un traguardo nobile, come dimostra la presenza di campioni che hanno scritto pagine importanti del ciclismo italiano. Le ...Giornata di grandi emozioni a Bergamo per l'arrivo del Giro d'Italia, un traguardo nobile, come dimostra la presenza di campioni che hanno scritto pagine importanti del ciclismo italiano. Le ...

Bettini, Garzelli, Nibali e Visconti sul traguardo di Bergamo Gazzetta

Remco Evenepoel ha fatto sua la maglia rosa fin dalla prima tappa e adesso si trova davanti a un bivio: provare a tenerla dall'inizio alla fine come Bugno nel 1990 o lasciarla agli altri