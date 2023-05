Beto-Napoli | Marino risponde sulla presunta offerta per l’attaccante portoghese

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilha battuto anche l’Inter con un netto 3-1 firmato Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano (di Lukaku la rete del momentaneo 1-1), ma l’argomento del giorno resta il futuro di Luciano Spalletti. Mentre si aspetta comunicazioni ufficiali da parte della società sul mister e Cristiano Giuntoli, si iniziano già a cercare nuovi profili per la prossima stagione. Naples, Italy, 7th May 2023. Giuseppe Santoro SSCTeam Manager, Luciano Spalletti Head coach of SSCand Cristiano Giuntoli SSCDirector of react in the dugout prior to kick off in the Serie A match at Stadio Diego Armando Maradona, Naples. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 ...