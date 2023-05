Berrettini | salta anche il Roland Garros | il rientro sarà sull' erba

Matteoil Roland Garros. Il tennista italiano, fermo da settimane per un problema ai muscoli addominali, dal suo profilo Instagram ha annunciato che diserterà il torneo al via a Parigi il 22 ...Matteodà una brutta notizia a tutti i tifosi del tennis italiano. 'Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione e non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per ...Dopo aver rinunciato agli Internazionali di Roma Matteo, alle prese con un infortunio agli addominali,anche il Roland Garros , secondo Slam della stagione che si gioca sulla terra rossa di Parigi . "Sto facendo buoni progressi con la mia ...

Berrettini salta il Roland Garros: l'annuncio sui social Corriere dello Sport

L'italiano rinuncia anche al Roland Garros, slam in programma sulla terra rossa di Parigi per via dei suoi problemi fisici non ancora superati.Dopo aver saltato gli Internazionali d'Italia il tennista romano rinuncia anche a Parigi e rivela la data del suo rientro: ecco cos'ha scritto ...