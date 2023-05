Berlino | avvelenati due critici di Putin? La polizia apre un’indagine dopo la denuncia di un’attivista

(Di domenica 21 maggio 2023) Nuovi presunti casi di avvelenamento nei confronti di esponenti dell’opposizione russa si sarebbero verificati a, in Germania. Stando a quanto riporta Politico, che cita il quotidiano tedesco Welt am Sonntag, latedesca ha avviatoin seguito alladi due attivisti tedeschi cheaver partecipato a una conferenza organizzata da Mikhail Khodorkovsky, uno dei principali oppositori di Vladimir, avrebbero riportato sintomi di avvelenamento. A confermare la notizia è stata una delle due vittime, la leader della Free Russian Foundation, Natalia Arno, che sui social ha spiegato come ci sia il «sospetto» che durante «il suo recente viaggio in Europa sia stata avvelenata, forse da qualche agente nervino, su cui sta indagando uno (o anche più di uno) ...

Berlino, avvelenati due critici di Putin La polizia apre un'indagine ... Open

