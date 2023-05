(Di domenica 21 maggio 2023) Un grande spavento quello di, che nelle sue ultime Instagram stories ha raccontanto di essere alinsieme a sua. Come ha raccontato la stessa...

Un grande spavento quello di, che nelle sue ultime Instagram stories ha raccontanto di essere al pronto soccorso insieme a sua figlia Azzurra . Come ha raccontato la stessa influencer su Instagram , visibilmente ...... antonellaclerici daniosvaldo esempremezzogiorno gossip lorenzobiagiarelli lucarellicompagno lucarellimatrimonio lucarellinozze raiuno selvaggialucarelli sifb tv Articolo precedentee ...Francesco Totti e Noemi Bocchi al Foro Italico: il capitano star sugli spalti, poi il match di padel con Sinner, pioggia di auguri per la piccola Azzurra. La dedica social per il ...

Beatrice Valli, paura per la figlia Azzurra: «Siamo al pronto soccorso». Ecco cosa è successo leggo.it

Prismadanza presenta presso il teatro Ex Confraternita a Vernante gli spettacoli conclusivi di musica strumentale e canto dei corsi di promozione sociale patrocinati dal Comune di Vernante, svolti nel ...In attesa della preparazione che comincerà ad agosto, previsti tre periodi di allenamento che permetteranno alle giocatrici coinvolte di svolgere lavoro fisico e tecnico ...