Battute tutte le squadre di Serie A Abbiamo ancora fame e con la fame si fanno le rivoluzioni

(Di domenica 21 maggio 2023) Il riassunto dell’impresa azzurra in novantacinque minuti. Una squadra incredibile che urtava le sensibilità di chi non l’aveva previsto. Un gruppo meraviglioso che coccola le lacrime di commozione di Gaetano. Ora tutti sul carro, tutti giù per terra. Nel girotondo di coscienze interpretato dall’arbitro Mariani. Più forti di tutto ed anche di TUTTI. Chapeau Luciano. Gagliardini in campo sembro io quando mi mandano a fare la spesa. Fisso lo scaffale della pasta tre ore e poi faccio cadere tutto quando l’ho trovata. Lui giocherà la finale di champions io al massimo me chiamm na’ pizza. A parte l’espulsione tardiva, manca un rigore clamoroso su Osi. Parolo al commento, evidenzia l’esperienza di Bastoni. Noi evidenziamo l’ennesimo torto. Il Var la sua funzione speciale: Lo zapping a piacere. Kvara è il bacio di chi ami che ti sveglia al mattino quando non lo aspetti più. Piotr, la ...

Le abbiamo! Il Napoli vince contro l'Inter per 3 - 1 e si mette la corona ancora più splendente di Campione d'Italia. Con il marchio indelebile di aver superato almeno una voltale 19 squadre ...La nota della SSC Napoli dopo il 3 - 1 rifilato all' Inter : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie"NapoliInter E con questa le abbiamo! Nessuna esclusa! Qualcuna con difficoltà, altre in scioltezza macon pieno merito. Il cammino del Napoli quest'anno è stato esaltante, una vittoria di enorme valore, resa più ...

Dominio Napoli: battute tutte le 19 squadre di Serie A. Il dato Calcio in Pillole

Il tecnico ha parlato dopo la vittoria contro l'Inter, ma non ha svelato se resterà la prossima stagione sulla panchina azzurra. Tanti complimenti per i suoi uomini: "Questa squadra non ha bisogno di ...Era importante battere l’Inter, per rafforzare il campionato che abbiamo ... Non stoa spettando niente: è tutto definito, c’è soltanto da dirlo. Abbiamo convenuto con De Laurentiis di aspettare, ma è ...