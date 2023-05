“Basta negazionisti al governo” | azione dei Fridays for Future fuori dalla prefettura di Forlì dove è attesa Meloni

(Di domenica 21 maggio 2023) “Non è maltempo e cambiamento climatico” hanno protestato così, davanti alladi, gli attivisti difor. “La crisi climatica non è in discussione, la discussione sulla crisi climatica è finita decenni fa,al. Gli esperti sono chiari, questo è causato direttamentecrisi climatica”, lo dice Giacomo Zattin. “Non hanno fatto altro che ignorare la comunità scientifica, quindi tutti i governi passati sono responsabili del disastro che stanno avvenendo adesso”, ha aggiunto Agnese Casadei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Con queste premesse, non c'è molto da star sereni anche perchéuna piccola scintilla per far ... Al contrario, si persevera nel racconto pedagogico , nell'additare comepure coloro ......conto che questa "spiegazione" spiega pocochiedersi se sia realmente possibile spostare quartieri e centri commerciali dai luoghi in cui la gente vuole vivere. E poi ci sono iche,......stessi attivisti di Ultima Generazione sono stati obbligati a confrontarsi con alcuni... La facile conclusione è che molti preferirebbero farli sparire e. E infatti la proposta di ...

Il cambio climatico "non è un dogma". E' falso sostenere che il disastro che sta flagellando la Romagna "sia un fenomeno mai visto negli ultimi decenni, basti pensare al Polesine e all'alluvione di Fi ...