Basket | Serie A | Tortona è in semifinale | Trento piange sui liberi finali di Spagnolo

(Di domenica 21 maggio 2023) La Bertramè la quarta ed ultima semista dei Playoff diA 2023. I piemontesi espugnanoin gara-4 per 82-81 e chiudono lasul 3-1. Una partita dal finale drammatico per la Dolomiti Energia, che ha avuto con Matteoaddirittura idella vittoria all’ultimo secondo. L’azzurro era stato nettamente il migliore in campo, trascinandoalla rimonta con unadi giocate incredibili, prima dei due incredibili errori in lunetta. Unatrascinata dai 21 punti di Semaj Christon e dai 20 di Mike Daum, ma è fondamentale anche il contributo sotto il tabellone di Tyler Cain, che sfiora la doppia doppia con 9 punti ed 11 rimbalzi (4 offensivi). Anon ...

Tortona batte Trento nella gara - 4 dei quarti di finale dei playoff dellaA1 2022/2023 die vola in semifinale. Grande vittoria in trasferta per la squadra di Ramondino, che dopo aver vinto le prime due gare e perso la sfida precedente riesce a chiudere i conti ...Torna a vincere la Nuova Pallacanestro Marsala. Al PalaMedipower, per la 29° giornata diC Silver Girone Sicilia, gli azzurri si impongono 89 - 70 sul fanalino di coda della classificaClub Ragusa. Per Marsala torna a muoversi la classifica dopo sette sconfitte consecutive. ......VT sbanca il parquet di Frascati e si aggiudica Gara 1 della finale per la promozione inB. ...aspetta gremito da tanti tifosi viterbesi capaci di spingere fino alla fine i protagonisti del...

La Bertram Tortona è la quarta ed ultima semifinalista dei Playoff di Serie A 2023. I piemontesi espugnano Trento in gara-4 per 82-81 e chiudono la serie sul 3-1. Una partita dal finale drammatico per ...(di Emiliano Latino). Le due giornate di Milano certificano la superiorità della Reale Mutua Torino che sbanca ancora una volta il Palalido 87-89 e strappa il pass per le ...