Basket | Playoff Serie A2 2022 2023 | avanzano Torino e Treviglio La Fortitudo va sul 2-1

(Di domenica 21 maggio 2023) La Reale Mutuae il Gruppo Mascioal turno successivo: questo è il verdetto proveniente da gara-4. Una partita lottatissima quella tra Milano e, con gli ospiti che riescono a sbancare il PalaLido Allianz Cloud per 87-89 grazie ai 17 punti di Mayfield, decisivo anche nel riportare in vantaggi i suoi nei minuti finali dopo una mini rimonta dei padroni di casa. Alla squadra lombarda non basta un superbo Hill da 22 punti, ben assistito da un Montano che tira 6/11 da tre. Molto netta invece l’affermazione di, che supera Rimini con il punteggio di 63-81. Il solo Jazz Johnson – 23 punti ed unico in doppia cifra – non può bastare alla formazione romagnola per restare in partita e allungare la. Per la squadra della provincia bergamasca Marini ne ...

La squadra di coach Ramondino ha quindi staccato il pass per le semifinali, dove incontrerà ... Foto Ufficio Stampa DerthonaTortona batte Trento nella gara - 4 dei quarti di finale deidella Serie A1 2022/2023 die vola in semifinale. Grande vittoria in trasferta per la squadra di Ramondino, che dopo aver vinto le prime due gare e perso la sfida precedente riesce a ...Vittoria all'ultimo respiro per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ieri notte in gara 4 deiscudetto ha superato per 87 - 83 la Reyer Venezia chiudendo la serie sul 3 - 1 e conquistando il passaggio alla semifinale, in cui affronterà Milano. I biancoblu, che nel corso della gara ...

Sarebbe stata gara cinque. Il confronto tra Olimpia Milano e Dinamo non è una novità nelle semifinali playoff. Nel 2014, l’Olimpia ha prevalso 4-2 sulla Sassari, un anno dopo è stata la Dinamo a ...Nulla da fare per RBR. Blu basket Treviglio si impone al pala Flaminio per 81 a 63. Finiscono qui i playoff per i riminesi. Finisce così la stagione per i Biancorossi che lottano per 40' con una super ...