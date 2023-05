Banel & Adama | recensione del film di Ramata-Toulaye Sy

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilet), 2023. Regia:Sy. Cast: Mamadou Diallo, Khady Mane. Genere: drammatico. Durata: 87 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama:, due giovani che vivono in un villaggio nel Senegal settentrionale, decidono di coabitare, nel momento in cui la comunità entra in crisi. Presentando il programma dell’edizione 2023 del Festival di Cannes, il direttore Thierry Frémaux ha parlato di una sorta di rinascita del cinema africano, presente con molti più titoli del solito in varie sezioni della Selezione Ufficiale, a volte con titoli provenienti da paesi che non avevano ancora partecipato alla kermesse. ...

Siamo nel nord del Senegal al confine con la Mauritania, e due giovani,e Adama, si amano e stanno per prendere possesso di una casa al margine del villaggio. Ma Adama non è un uomo qualsiasi, ...è appassionata,è testarda,rifiuta le tradizioni. Ignora le superstizioni. E trascina Adama con sé. Almeno fino a quando una terribile siccità mette a dura prova le condizioni di ...& Adama, una riflessione sul Senegal e quelle sue tradizioni che imbrigliano l'amore. Ramata - Tulaye Sy torna a girare negli stessi luoghi in cui aveva realizzato il suo primo cortometraggio ...

Di film in concorso invece sono stati presentati Banel & Adama della regista francese Ramata-Toulaye Sy e May December del regista statunitense Todd Haynes.