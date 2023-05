Banel & Adama | la recensione | un film che attende la pioggia e la sostanza?

(Di domenica 21 maggio 2023) Ladi: l'esordio di Ramata Toulaye Sy è interessante, ma forse un po' troppo sbilanciato verso l'apparenza formale. Stridente in unche offrirebbe spunti molto più istintivi. In concorso a Cannes 2023. Soffia il vento sulla sabbia arida, sulle foglie gialle. Soffia il vento caldo, e scopre le increspature di un mondo lontano, inaccessibile al pensiero orientale, e per questo volutamente sconnesso rispetto al nostro sguardo. Che sia uno sguardo critico, o uno sguardo spassionato. Lo stesso sguardo (interessante, non c'è che dire) della regista senegalese-francese Ramata Toulaye Sy, che al suod'esordio,, gioca con la geografia umana e con la geografia colorata, fendendo il panorama ...

In concorso a Cannes il nuovo film di Justine Triet. In lizza per la Palma d'oro anche l'esordio "& Adama" Il cinema francese alza la cresta nel concorso di Cannes: dopo il mediocre "Le retour" di Catherine Corsini e il debolissimo "Black Flies" (produzione americana, ma diretto dal regista ...Un amore intenso, vissuto ancora più intensamente da, che altro non vuole se non passare il tempo con lo sposo, oltre che prendere di mira povere creature con la sua mazza fionda, quasi a ...Siamo nel nord del Senegal al confine con la Mauritania, e due giovani,e Adama, si amano e stanno per prendere possesso di una casa al margine del villaggio. Ma Adama non è un uomo qualsiasi, ...

