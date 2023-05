Bakhmut città fantasma. Dieci mesi di assedio

(Di domenica 21 maggio 2023) Annunci e smentite. I russi dichiarano chiusa la grande battaglia per aggiudicarsi, gli ucraini smentiscono di averla persa. Dopodi scontri, anche casa per casa, lamartire ...

... il che rende lo scenario molto diverso da quello di 10 mesi fa, quando la battaglia diha avuto inizio. La presa delladunque, se fosse confermata, probabilmente non cambierà di molto ...C'è incertezza sulle sorti della, che da mesi è la sede di una delle più complesse battaglie dall'inizio dell'invasione di ... Zelensky al G7 ha commentato: 'Per oggiè solo nei nostri ...... ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che a margine dei lavori del G7 a Hiroshima, ha risposto con un "penso di no" a chi gli chiedeva se parti delladifossero ancora ...