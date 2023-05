Sono gli uomini d i Prigozhyn , coloro che per quasi dieci mesi hanno versato sangue e distrutto. Oggi sembrano voler anche spargere il sale su quel che resta di una città di 70.000 abitanti ...ASSISI - A guardarla da qui, nel corteo che scorre allegro e di buonsulle vie di San Francesco, l'Italia non sembrerebbe una nazione sull'orlo di una crisi ...per fermare le armiormai è ..."Presa". Mosca esulta ma le forze di Kiev circondano la città Ma la giornata, come ... Unsignificativo verso ciò che si aspetta Kiev, ossia l'invio vero e proprio dei caccia F - ...

Bakhmut, ad un passo dalla caduta TGLA7

La caduta di Bakhmut e il sempre più probabile invio degli F-16 occidentali a Kiev sono le due notizie principali della giornata sul ...Eccoli i mercenari della Wagner: piantano le loro bandiere nere sulle macerie, le sventolano sui ruderi prima di quelle della federazione russa.