Bagnaia | frattura parziale dell' astragalo | ma al Mugello ci sarà

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo la caduta al GP di Francia, Peccoha rimediato una piccolaall'del piede destro, come comunicato dalla Ducati. "Poichéavvertiva ancora un po' di dolore alla ...

Dopo la caduta al GP di Francia, Peccoha rimediato una piccolaall'astragalo del piede destro, come comunicato dalla Ducati. "Poichéavvertiva ancora un po' di dolore alla caviglia destra, dopo la caduta di ...Sono le parole di Peccosul suo profilo Twitter. Il campione della Ducati MotoGp ha subito unaalla caviglia destra, ma l'infortunio non gli impedirà di correre al Gp d'Italia al ...Il pilota Ducati "Quando sono tornato da Le Mans continuavo a sentire dolore" MISANO ADRIATICO -alla caviglia ma al Mugello ci sarà. Pecco, via Twitter, aggiorna tifosi e appassionati sulle sue condizioni fisiche rivelando che "quando sono tornato da Le Mans, continuavo a ...

MotoGp, Bagnaia: 'Frattura alla caviglia ma al Mugello ci sarò' Agenzia ANSA

“Quando sono tornato da Le Mans, continuavo a sentire dolore alla caviglia destra. Ho deciso di sottopormi ad un ulteriore controllo presso il centro medico di Misano, che ha riscontrato una parziale ...Pecco Bagnaia ha rivelato di aver subito una frattura parziale dell'astragalo dopo la caduta nell'ultima gara di MotoGP a Le Mans.