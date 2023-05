Badminton | Sudirman Cup Finals Suzhou 2023 | Cina-Corea del Sud 3-0 I padroni di casa confermano il titolo

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) Lasi conferma in, a, e difende ilconquistato due anni fa spazzando via per 3-0 ladel Sud nell’ultimo atto delleCupdi, ovvero il principale torneo a squadre miste al mondo, paragonabile per importanza a quelli che sono i Mondiali per le specialità individuali. L’ultimo atto tradel Sud esi apre col doppio misto, dove la coppia sudna manca un match point sul 20-19 nel secondo game, capitola per 20-22, e poi crolla nel terzo. Lascappa sul 2-0 con un comoda vittoria nel singolare maschile e poi nel singolare femminile si complica la vita nel secondo game, conquistando però il successo ...