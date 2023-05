Azione ambientalista con liquido nella Fontana di Trevi a Roma | “Il nostro Paese sta morendo” Fischi e insulti dalle persone

(Di domenica 21 maggio 2023) Blitz di Ultima GenerCapitale. Circa una decina di attivisti hanno gettato unnero, carbone vegetale,di, al centro di. Con uno striscione per la campagna ‘non paghiamo il fossile’, anche considerato quello che sta accadendo “in Emiliagna”, i giovani ambientalisti, per sensibilizzare sulla loro causa, si sono posizionati in piedi dentro alla, urlando “ilsta“, tra glidei passanti e dei turisti. A interrompere l’, la polizia locale sul posto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuova azione di protesta del gruppo ambientalista Ultima Generazione. Gli attivisti, questa mattina, hanno versato del liquido nero all'interno ...