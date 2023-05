Autonomia differenziata aumenterà i divari territoriali? Calderoli | “No | sarà invece la soluzione”

L'è la strada sbagliata, c'è bisogno che si fermino, che tornino indietro. C'è bisogno di fare sistema in questo Paese, a partire dalla sanità pubblica, che in Basilicata ...Il testo dell'"è sempre perfettibile", e "più voci si ascoltano, meglio è", ma di fronte a qualunque tentativo di fermare il progetto, "diremo di no". Lo ha dichiarato il ministro per gli ...... ha detto il segretario della Cgil sottolineando che il sindacato si è ritrovato a Napoli "per dire che è il momento di unire il Paese, non di dividerlo: l'è la strada ...

Autonomia differenziata, Sbarra (Cisl): Aspettiamo segnali da Governo, non staremo con mani in mano La7

Molta partecipazione ieri pomeriggio per il dibattito organizzato dal Movimento Cinque Stelle sannita sul tema dell’autonomia differenziata, con accenti fortemente critici rispetto a questa riforma, c ...Molta partecipazione ieri pomeriggio per il dibattito organizzato dal Movimento Cinque Stelle sannita sul tema dell’autonomia differenziata, con accenti fortemente critici rispetto a questa riforma, c ...