Auto che consumano meno | 8 modelli da scegliere nel 2023

...è esondato. Moltissime case sono state invase dall'acqua. Io e mia moglie abbiamo deciso di andare a dare una mano nel quartiere di san Rocco, di fianco al fiume. Ho dovuto parcheggiare l'...La situazione è grave, come conferma a Tempi don Maurizio Macini, uno dei pochisi è ... Da due giorni sale in, arriva fin dove la strada lo permette e poi si incammina sotto la pioggia tra il ...... ma ad un tratto un grosso Pitbull adulto senza alcun guinzaglio, sbucava dallein sosta puntando la piccola Guzziin segno di sottomissione si sdraiava al suolo. A questo punto il Pitbull ...

Che auto guida Marco Mengoni Virgilio Motori

Abarth 500E è l'auto dello scontro tra generazioni e, per via della sua natura estremamente popolare, sarà la più divisiva delle elettriche. Ecco ...Sta parcheggiando l’automobile quando improvvisamente vede divampare dal cofano le fiamme: grande spavento ieri mattina, attorno alle 8,30 per una donna in via Giustino Fortunato, poco distante dal su ...