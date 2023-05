Autismo | il papà di Emily crea PlayAut it | “Rete inclusiva per aiutare le famiglie”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023) Bergamo. In Italia si stima che l’1% della popolazione (circa 500 mila persone) sia affetto da disturbi dello spettro autistico, con la percentuale in aumento tra i bambini. Una situazione che tocca da vicino tantissime, che necessitano non solo di sostegno ma anche di poter condividere il loro percorso. È questo lo spirito che ha spinto unbergamasco, Gabriele Pagliaro, a investire tempo e risorse perre un progetto dedicato all’che giorno dopo giorno sta assumendo dimensioni sempre più importanti. “Mia figliaè autistica, e giocando con lei mi sono reso conto dell’importanza del contatto umano e delle relazioni per il suo benessere – racconta -. Cercando inho trovato poche iniziative sul tema, più che altro circoscritte alle singole realtà ...