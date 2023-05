... il weekend dell'Ascensione ha favorito l'afflusso di visitatori dall'e dalla Germania, che ...più lunga in Europa - la prima edizione si tenne nel 1987 - con un montepremi di oltre.000 euro. ...... l'orario di lavoro medio, l'inclusività, ha individuatocittà dove si vive meglio. Copenaghen, ... Vienna, in, si classifica come la seconda città migliore in Europa per il benessere mentale.Le risorse per la ricostruzione Ai 20milioni che si aggiungono aistanziati per l'alluvione che ... " dagli Emirati arabi all'", ha sottolineato Meloni, convinta che "non ci sarà bisogno di ...

Austria, 10° titolo consecutivo per il Salisburgo! Sturm Graz battuto 2-1 nello scontro diretto TUTTO mercato WEB