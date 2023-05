Atp Roma | Medvedev vince gli Internazionali d' Italia 2023

(Di domenica 21 maggio 2023) E' il russo Daniilil nuovo 'Re' di. Il numero tre del mondo ha vinto gliBnl d'battendo in finale il danese Holger Rune, numero 7 del torneo capitolino, in ...

Primo titolo in carriera sulla terra battuta per il russo che vince aperdendo appena un set in tutto il torneo [3] D. Medvedev b. [7] H. Rune 7 - 5 7 - 5 Daniil Medvedev è da temere anche sulla terra battuta! Il russo vince gli Internazionali BNL d'Italia battendo ...Per Medvedev è il primo trionfo a. 21 maggio 2023Un successo quasi a sorpresa quello di Medvedev, che nelle sue tre precedenti apparizioni a... 20 affermazioni in carriera nel circuito maggiore, cinque in questo 2023 con la classificache ...

