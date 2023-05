ATP Roma 2023 | Holger Rune | “Avevo troppe aspettative | ma sarò pronto a Parigi”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023)è stato uno dei protagonisti principali della stagione sulla terra rossa in questo. Il danese ha raggiunto due Finali 1000 a Montecarlo e anel, perse in entrambe i casi contro i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Sconfitte che chiaramente non fanno piacere, ma non vanno a intaccare di certo la grande continuità di rendimento del giovane classe 2003. “Ero troppo nervoso in campo. Probabilmente mi ero creato, Medvedev si è adattato meglio di me alle condizioni molto lente del campo e penso che sia un giocatore molto temibile su tutte le superficie, visto il risultato di oggi“, le parole diin conferenza stampa. A questo punto si pensa al Roland Garros, dove l’anno scorso...