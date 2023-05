Atp Roma 2023 | Daniil Medvedev trionfa sul rosso degli Internazionali d' Italia

(Di domenica 21 maggio 2023)all'Atp. Il russo ha battuto in 2 set il danese Holger Rune, vincendo il suo primo torneo in carriera sulha avuto la meglio dopo aver vinto un primo set equilibrato, riuscendo a trovare il break sull'unica palla concessa sul risultato di 5-5...

... sulla terra rossa di. Il tennista russo, numero 3 del Mondo, ha battuto in finale il giovane danese Holger Rune, numero 7, con il punteggio di 7 - 5, 7 - 5 in 1 ora e 42 minuti. Il match è ......di tornei dello Slam e nel corso della sua carriera ha trionfato con grandi risultati come le... In questi giorni si sono disputati gli Internazionali d'Italia ae Alexander è uscito agli ...Un successo quasi a sorpresa quello di Medvedev, che nelle sue tre precedenti apparizioni a... 20 affermazioni in carriera nel circuito maggiore, cinque in questo 2023 con la classificache ...

ATP Roma, Medvedev vince gli Internazionali di tennis: Rune ko in due set Sky Sport

Daniil Medvedev è il Re dell’ATP Roma 2023. Nel tardo pomeriggio il russo ha conquistato il suo primo titolo agli Internazionali andati in scena la Foto Italico, battendo in finale Holger Rune con il ...Pomeriggio domenicale con il tennis su Italia Uno e Sky: in onda la finale degli Internazionali d’Italia di tennis tra Daniil Medvedev e Holger Rune. ITALIA UNO. La rete Mediaset si è assicurata i… ...